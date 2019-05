'Pepillo' responde a acusaciones de Gustavo Adolfo: "Hay niveles, mi rey"

Ciudad de México.- Hace unos días el periodista y conductor Gustavo Adolfo Infante se sinceró y señaló que, lo que lo diferencia de sus competidores Pati Chapoy de Ventaneando y Juan José Origel de Intrusos, es que su programa se basa en salir a la calle a investigar, cosa que asegura que hace él mismo, y que no se solo sienta en una mesa para ponerse a criticar.

Tras estas declaraciones Juan José no se quedó callado y le respondió al conductor de De primera mano a lo que le dijo:

En sus declaraciones Gustavo Adolfo también expresó que él, a diferencia de Chapoy y Origel, toca puertas, pues es su compromiso como reportero:

¿Cuándo has visto a alguno de ellos en un enlace en una iglesia, en una llegada de un aeropuerto o tocando la puerta del rancho de don Vicente Fernánde z? Yo lo hago, me exijo a mí mismo ser reportero. Llevamos ventaja en cuanto a calidad de información", dijo.

Ante esto Origel comentó de manera jocosa:

Yo no voy a tocar puertas porque a mí me las abren y me invitan a sus casas, ¿eh? Yo tengo mi lugar. Cuando tú vas a llegar a la casa de don Vicente, yo ya fui a comer, ya me invitaron, ya me emborraché con él y ya regresé"