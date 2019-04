‘Pepillo’ se 'lanza' a actor que le negó entrevista : "Argentino sangre pesada”

Ciudad de México.- Si por algo es conocido Juan José Origel es por decir lo que piensa sin dudarlo y recientemente generó polémica pues no dudo en arremeter contra un actor que le negó una entrevista.

‘Pepillo’ detalló que los protagonistas de Doña Flor y sus dos maridos, Ana Serradilla, Sergio Mur y Joaquín Ferreira, fueron invitados al programa Intrusos para que platicaran acerca del proyecto.

Sin embargo, el actor argentino Ferreira se retiró del set al enterarse que Origel lo entrevistaría, ¿la razón?, pues porque no le cae bien Juan José, reveló el mismo periodista.

A pesar de que el histrión se retiró, la entrevista continúo como si nada hubiera pasado, pero ‘Pepillo’ no pudo evitar hablar de este amargo momento.

Fueron de invitados al programa los de Doña Flor y sus dos maridos, Ana con Sergio y el otro, un argentino sangre pesada, del cual nunca he hablado ni bien ni mal, ni siquiera sé cómo se llama. Dijo ‘no, yo no entro, con ‘Pepillo’ yo no quiero’. Que porque le caigo gordo, no entendí. Lo único que sé de él es de una obra donde enseñaba el tiliche (la obra 21 centímetros), pero ni su nombre sé”.