"Per... eres basura": Cardi B arremete contra fan que critica su hija, Kulture

Estados Unidos.- La famosa cantante de rap, Cardi B, no pudo contener su inmensa ira contra una fan que aseguró que su pequeña hija con Offset, Kulture, "no era la más linda", por lo que arremetió efervescente de una gran ira incontrolable contra ella.

El pasado domingo 23 de febrero una usuario de Twitter publicó que no consideraba que Kulture de casi dos años, hija de los raperos Cardi y Offset, es la más linda, sin imaginarse que llegaría a verlo la intérprete de I Like It, quien no pudo contenerse y la atacó sin piedad con comentarios salvajes.

Mi hija es por mucho la más linda, perra, así que cálmate con tus encías grandes. Ese es un tuit falso. Perra estúpida, juega con tu madre o en el tráfico, pero no molestes a los míos", contraatacó Cardi.

La fan trató de suavizar la situación diciéndole que era solo "una opinión", a lo que también contestó la artista con mucho más fiereza.

Está bien, y este es un hecho, perra, TÚ ERES BASURA… Tienes suerte de que soy una mujer cambiada, violaría tanto a tus hijos que odiarías al papá de tus bebés por hacerlos. No molestes a mi hija", respondió la rapera.

Actualmente los comentarios han sido eliminados, pero no sin que antes algunos fans pudieran tomar una captura a los primeros, aunque el último fue imposible debido a que lo borró casi de manera inmediata.

De igual manera poco después subió a Twitter una foto al lado de la menor con un claro mensaje a la chica que no se expresó tan bien de la primogénita de los cantantes.

Perra, ¿quién no es linda?".