"Perdón por Parchis": Derbez se burla de AMLO y pide 'disculpas' a España

Ciudad de México.- Poco después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmara que envió cartas al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco para pedir que se disculparan por la masacre ocurrida durante la Conquista, las burlas en redes sociales no se hicieron esperar.



La petición fue rotundamente rechazada por el gobierno español, además de que aseguró en un comunicado que "lamentaba profundamente" que la carta enviada el pasado 1 de marzo fuera filtrada.

Además de la desaprobación de España, memes y comentarios de burla inundaron redes sociales, tanto de parte de usuarios como de celebridades y políticos que criticaron la polémica solicitud.



A esta serie de comentarios se le unió el comediante mexicano Eugenio Derbez, quien como de costumbre usó el humor para abordar la situación que ha dado la vuelta al mundo en un cómico video que hasta ahora lleva más de 170 mil Likes en Instagram.

Derbez utilizó una imagen de su colega comediante Eduardo España y montó su voz para relatar lo siguiente:

Hola que tal, soy España, Eduardo España. Y bueno después de ver el desmadre que ya se armó en Twitter y en el Vaticano y que ya se enojó el Rey y además... pus ya… voy a pedir perdón… perdón, perdón, no sé bien ni de qué, pero pues perdón. Perdón por haber acosado a la Malinche, por haberle quemado los pies a Cuauhtémoc, que sin embargo que bien siguió jugando, pero bueno, perdón, perdón también por haberles mandado al grupo Locomía… no mames... nos pasamos ahí sí… perdón por Parchis… también que más… perdón por Alaska y Dinarama... Puta madre… Perdón por Mónica Naranjo que habló mal de los mexicanos... no manches... ah y también del Tiziano Ferro... ha que ese es italiano verdad... me vale madres, que también pida perdón... y el Coque Muñiz, que se le olvidó el himno también una vez... y ya que estamos entrados en esto... vamos hacer una cadena de perdón... así que nomino a Adán y Eva pa que pidan perdón por haberse comido la pin** manzana... eso he dicho...”.