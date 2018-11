"¡Perdónalo Dios, no sabe lo que dice!": Sara desmiente al hijo de José José

Ciudad de México.- Luego de que José Joel asegurara que Sara Salazar, pareja del cantante José José, intentó envenenar a su famoso padre y que la hija que ambos procrearon ahora tiene secuestrado al artista, la esposa del cantante rompe el silencio y da respuesta a los señalamientos del primogénito del 'Príncipe de la Canción'.

A través de la entrevista que concedió a la revista TVyNovelas, Sara Salazar manifestó:

Sin embargo, la esposa del cantante expresó que no emprenderá ninguna acción contra José Joel y que no tiene rencor por sus declaraciones.

Lo perdono. En estos momentos lo que a mí me hace eco son las palabras de nuestro Señor cuando estaba en la cruz; decía a Dios: “¡Perdónalos, porque no saben lo que hacen!”. Yo digo lo mismo: '¡Perdónalo, porque no sabe lo que dice!'”.