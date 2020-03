Periodista defiende a Irina Baeva de Geraldine: "Ya estaban separados"

Ciudad de México.- Durante un encuentro con la prensa, la periodista Maxine Woodside salió en defensa de Irina Baeva y las críticas que ha recibido con respecto a su relación con Gabriel Soto.

Dentro de la entrevista, la titular de Todo para la mujer aseguró que Geraldine Bazán y Soto ya no estaban juntos cuando el histrión comenzó su noviazgo con la modelo rusa.

Se los he dicho muchas veces porque él me lo contó y otros amigos de él tambien me lo contaron, no me lo saqué de la manga", declaró Woodside.