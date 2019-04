Periodista reacciona a acusaciones por tuits sobre caso de Armando Vega Gil

Ciudad de México.- Con una ola de mensajes acusatorios en redes sociales internautas aseguraron que la periodista Karina Almaraz había creado el movimiento #MeTooMúsicosMexicanos, y que además había orillado a Armando Vega Gil a que se quitara la vida, señalamientos a los que ahora ella respondió en entrevista con René Franco Para La Taquilla.

En primera instancia, Almaraz aclaró que forma parte de la iniciativa pero que ella no la creó. También aceptó que los mensajes que escribió, los cuales asegura fueron sacados de contexto, dieron paso a las agresiones que recibió de usuarios de redes sociales.

A la par de recibir esos señalamientos, una fotografía en la que Karina aparece al lado de Vega Gil y otras personas alimentó la especulación en redes y con ello las acusaciones de que ella incitó al músico y escritor a acabar con su vida.

Dicen yo soy una exnovia loca que orilló a Armando Vega Gil al suicidio, yo no lo conozco más allá de esa foto, no le llamé, que me investiguen, yo no hice nada”, se reporta que expresó Almaraz, además de aclarar que esa imagen data de 2014, cuando acompañó a su amigo Armando Palomas al lugar en el que aparecen junto a miembros de Botellita de Jerez y otras personas.