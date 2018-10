Personaje de ‘Plaza Sésamo’ se despide después de 50 años 

Washington, EU.- Mediante un comunicado Caroll Spinney quien durante 50 años dio vida a ‘Big Bird’ personaje emblemático de Plaza Sésamo se despide y anuncia que transferirá este papel y el de 'Oscar el gruñón' a intérpretes más jóvenes.

El marionetista de 84 años se unión a este proyecto en 1969 cuando la serie educativa comenzó.

Spinney dijo:

No sentí que mi trabajo fue importante hasta que ‘Big Bird’ me ayudo a encontrar un propósito, con forme paso el tiempo las exigencias de los personajes me han dificultado algunas cosas, incluida el equilibrio”.