Personaje principal de 'La Casa de Papel' confirma estar infectado de coronavirus

Ciudad de México.- Como ya es sabido, la terrible pandemia de coronavirus que se encuentra azotando al mundo entero ha llegado hasta los cines y a la pantalla chica, esta vez infectando a uno de los personajes más entrañables de la exitosa serie La Casa de Papel.

Se trata de la actriz española Itziar Ituño, que da vida a 'La Inspectora Murillo' y a 'Lisboa', en la ya mencionada producción, quien esta mañana ha confirmado estar infectada de Covid-19, por lo que permanece en aislamiento.

Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y peligroso para la gente que está más débil".

Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar ésto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común", escribió en la postal.

Asimismo, la cantante expuso que lo mejor para ayudar y proteger no solo a nosotros mismos, sino también a los demás, era resguardarse en casa y no salir si no era necesario.

Es tiempo de solidad y generosidad. De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá. Cuídense mucho", señaló.

Inmediatamente los fans y fieles admiradores de 'Lisboa' le manifestaron su apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.

Que te recuperes pronto linda".

Te queremos Lisboa".

Tu puedes con todo, fuerza".