"Todo es un complot": Tassinari sale en defensa de Plácido Domingo por acoso

Ciudad de México.- Lorena Tassinari salió en defensa de Plácido Domingo y aseguró que todas las denuncias de acoso son parte de un plan muy elaborado en su contra.

Tassinari manifestó que, para ella, esto tenía años elaborándose y aunque en un principio no lo creía, el tiempo demostró que todo lo que escuchó era verdad.

Te lo prometo que no se me olvida ese día, ahorita cuando empecé a ver las noticias yo dije 'entonces si sabía algo', entonces esta persona sí tenía conocimiento de algo que se estaba gestando y yo creo que ya tenía tiempo planeándolo y lo planearon muy bien. Estoy hablando antes de que saliera todo esto, la noticia y todo el escándalo yo ya tenía conocimiento y yo dije no es verdad, me reí".