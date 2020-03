Pese a Covid-19, 'Enamorándonos' aún contrata público ¡y les paga una miseria!

Ciudad de México.- A través de su columna para El Heraldo de México, Alex Kaffie hizo una dura crítica en contra de TV Azteca, en especial para la producción de Enamorándonos por no parar labores pese al riesgo de contagiarse de coronavirus.

El periodista de espectáculos señaló que el famoso reality de amor no ha atendido las recomendaciones y continúa contratando a personas para que estén en el público.

La tarambana productora de Enamorándonos confía (DIOS la perdone) que el coronavirus no va a flecharla (entiéndase contagiar) a ella ni a nadie de ahí, pues ¡no ha paralizado labores!... no ha tomado la más mínima precaución –por ejemplo ya no tener público– en los programas", explicó.