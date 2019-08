Pese a ataques de Julián Gil, Marjorie de Sousa le agradece por hacerla "fuerte"

Ciudad de México.- La actriz Marjorie de Sousa no cae ante las fuertes declaraciones de su ex Julián Gil quien asegura que no extraña a su hijo, y en vez de responderle, ella le agradece por haberla hecho una mejor mujer.

Gracias a todo lo que me ha tocado vivir con él, soy una mujer nueva, una mujer fuerte y me he probado en un terreno que jamás pensé que me tocaría vivir y yo se lo agradezco porque me ha hecho una mejor mujer. No tengo más que opinar de él, sino que de todo corazón lo bendigo”, dijo al salir del centro donde su bebé se encontró con Gil tras un año.

Gil confesó recientemente que no extraña a su hijo menor porque no ha convivido con él gracias a los problemas con su exmujer. Con los ojos a punto del llanto, el actor manifestó que toda esta situación es culpa de la madre del niño.

Asimismo, el famoso confesó que espera el momento en que su hijo crezca para poder estar con él.