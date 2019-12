Pese a enorme fracaso, Kristen Stewart se dice orgullosa de 'Ángeles de Charlie'

Nueva York, EU.- Ángeles de Charlie, el reboot de las espías más célebres de la pequeña y gran pantalla, ha obtenido un insatisfactorio resultado en taquilla.

Con un presupuesto de 48 millones de dólares, el filme escrito, dirigido y producido por Elizabeth Banks solo ha logrado recaudar 56 millones de dólares a nivel mundial, con unas especialmente desastrosas cifras en su estreno con una taquilla doméstica de tan solo 8 millones de dólares.

Ante la nefasta respuesta de la crítica, Kristen Stewart, una de las cuatro protagonistas del largometraje, ha decidido manifestarse y dar su opinión respecto a la película en una entrevista al medio The Playlist.

Bueno, si te soy sincera, creo que si hubiera hecho una película que no fuera buena, de la que no estuviera orgullosa y que haya visto mucha gente, estaría destrozada. Afortunadamente, no tengo ninguna preocupación porque estoy muy orgullosa de ella", añadía Stewart.