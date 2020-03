Pese a polémica por el coronavirus, Guns N' Roses estremece al Vive Latino

Ciudad de México.- En medio de un ambiente de tensión por el tema del coronavirus, Guns N' Roses cerró el primer día del Vive Latino e hizo estremecer a los más de 60 mil asistentes al Foro Sol.

Canciones emblemáticas de la agrupación como November Rain, Welcome to the Jungle, Slither, Civil War, Dead Horse, You Could Be Mine y Sweet Child O’ Mine, sonaron en el recinto capitalino.

Aunque el paso del tiempo es evidente en los integrantes de la banda estadounidense, su vocalista Axl Rose y su guitarrista Slash se brindaron al máximo durante las horas que duró la presentación.

Cabe recordar que la edición 21 del Vive Latino se vio enmarcada en la polémica, ya que algunos artistas y un sector del público consideraron como "irresponsable" la realización del evento en plena alerta por el Covid-19.

Incluso, cantones y bandas como Enrique Bunbury, All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Fangoria, Gustavo Santaolalla, entre otros, cancelaron sus shows.