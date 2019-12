Pese a su salida, Yanet García le da sofisticado regalo a Andrea Legarreta

Ciudad de México.- A pesar de que hace unas semanas se anunciara su salida del programa Hoy, la conductora Yanet García le dejó un regalo a su compañera Andrea Legarreta.

El elenco de Hoy organizó un intercambio navideño, en el cual 'La Chica del Clima' debía regalarle a Andrea, situación que tenía preocupada a la regiomontana.

Hicimos el intercambio del programa Hoy y me tocó Andrea Legarreta y es una mujer hermosa que lo tiene todo y dije ‘¿qué le voy a regalar’, algo que le encante y entonces no sabía. No tenía ni idea”, expresó la presentadora en Instagram.