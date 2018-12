Pete Davidson da su versión sobre la ruptura con la cantante Ariana Grande

Ciudad de México.- El actor Pete Davidson rompió el silencio y decidió brindar su postura tras el final de su compromiso con la cantante Ariana Grande.

El artista reconocido por su comedia en el programa 'Saturday Night Live', reveló que desde hace algún tiempo sufre de acoso, pero fue hasta este momento que su paciencia terminó.

“He mantenido la boca cerrada. Nunca mencioné ningún nombre, nunca dije una palabra acerca de nadie ni nada. Estoy tratando de entender cómo cuando algo le sucede a un chico, el mundo entero simplemente lo destruye sin ningún dato o marco de referencia. Especialmente en el clima de hoy, donde todo el mundo ama estar ofendido y molesto, realmente es alucinante”, expresó.

Finalmente, Davidson apuntó que desea crear conciencia, pues lleva tiempo recibiendo mensajes suicidas. “He hablado de BPD y de ser suicida públicamente solo con la esperanza de que ayude a crear conciencia y ayudar a niños como yo que no quieren estar en esta tierra. No importa lo difícil que sea Internet o si alguien intente obligarme a suicidarme. No lo haré. Estoy molesto, incluso tengo que decir esto. A todos los que me reprimen y ven esto, los veo y los amo”.

La relación sentimental entre Ariana Grande y Pete Davidson se hizo pública el pasado mes de mayo, y tan solo dos semanas después confirmaron su compromiso, Sin embargo, el mes de octubre decidieron poner fin a su relación sin dar detalles de esa decisión.