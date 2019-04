Pharrell Williams, autor del éxito musical 'Happy', cumple hoy 46 años

Ciudad de México.- Pharrell Lanscilo Williams, mejor conocido como Pharrel Williams, nació en Virginia Beach, Virginia, el 5 de abril de 1973.

Es un rapero, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense.

Williams ha formado parte del dúo The Neptunes, junto a Chad Hugo, y también ha sido integrante del grupo de rap/rock N.E.R.D, junto con Hugo y Shae Haley.

Como parte de The Neptunes, Pharrell ha escrito y producido un gran número de canciones para artistas como: Madonna, Britney Spears, Kylie Minogue, Shakira, Mika, Snoop Dogg, Gwen Stefani, Drake, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Backstreet Boys, Pitbull, Busta Rhymes, Jay-Z, Ariana Grande, Missy Elliott, Swedish House Mafia y Gloria Estefan, entre otros.

En 2013 se destacó notablemente en dos de los grandes materiales de aquel año, especialmente por su sencillo Happy, y su trabajo como colaborador y productor en el cuarto trabajo de Daft Punk, Random Access Memories, realizando dos canciones Get Lucky y Lose Yourself to Dance.

Williams reúne una totalidad de siete premios Grammy, incluyendo dos formando parte de The Neptunes.