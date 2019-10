Phoenix lamenta haber insultado a miembro de producción del 'Joker'

Estados Unidos.- Joaquin Phoenix se presentó en el programa de Jimmy Kimmel para una entrevista acerca de su personaje del Joker en la película homónima, el actor reveló que durante el rodaje, insultó a un miembro de producción por no dejarlo concentrarse en una escena.

En el video revelado durante el programa de Kimmel, se aprecia como Phoenix se adentra en el personaje del payaso del crimen, para dar una interpretación sublime, el problema recae en el director de fotografía, quien apodó al actor como 'Cher', por su temperamento de diva.

Los cuchicheos constantes, solo cállate la put... boca amigo. Estoy tratando de encontrar algo real. Put... madr... lo siento. No es gran cosa. No es gran cosa. Sí, es un poco. Chinga... sé que empezaste la cosa de la put... Cher, Larry. Te burlaste de mí. Como si fuera una put... diva. Ni siquiera es un insulto. Cher, ¿de verdad? Cantante, actriz, bailarina, ícono de la moda; ¿cómo es eso un insulto?, put... madr... No puedo hacer esto, hombre", dijo Phoenix furioso.