¿Piensa mal y acertarás? Kylie Jenner revisa el celular de Travis Scott

Ciudad de México.- Tal parece que las infidelidades no dejan de perseguir al clan Kardashian-Jenner. Desde que se supo el escándalo entre Jordyn Woods y Tristan Thompson , salió a la luz que Travis Scott también le ha sido infiel a Kylie Jenner aunque no se había revelado la forma por la que ella se enteró y lo acusó… hasta ahora.

De acuerdo con la revista People, una fuente les informó que “Kylie ha tenido una semana muy pesada. Sigue devastada por Jordyn y tuvo una pelea con Travis después de que ella revisara su celular y viera algo que no le gustó”.

Aunque aún no se sabe exactamente lo que ella vio, según el informante, “Travis dice que no la ha engañado”.

Recordemos que los rumores iniciaron a raíz que el rapero tuvo que cancelar uno de sus conciertos en Nueva York , y según varios medios de comunicación, la razón fue porque ella encontró algo en el celular de él que no le gustó. Por lo tanto, Travis tuvo que viajar de regreso a Los Ángeles para aclarar la situación. Aunque esa no fue la versión que el cantante dio, pues en su cuenta de Twitter compartió un mensaje donde dijo que se debía a que se sentía mal.

Buffalo, lo siento por no poder dar mi espectáculo esta noche. ¡Me siento mal y eso apesta! No me puedo presentar sin tener la energía suficiente. El show se vuelve a agendar para el 10 de marzo, todos los tickets son válidos. Los veo pronto.