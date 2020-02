"Pienso qué operarme y se me pasa": Así se olvida Sylvia Pasquel del suicidio

Ciudad de México.- Varios medios habían señalado que la primera actriz, Sylvia Pasquel había intentado suicidarse a lo que respondió en exclusiva en Venga la Alegría.

Todo comenzó cuando una publicación de un diario impreso señaló que Pasquel había intentado quitarse la vida a causa de la depresión que padecía.

Es una mentira, yo soy pro-vida. La vida se soluciona con vivirla, no con quitartela, no estoy a favor del suicidio”.

Además hizo énfasis que ese tipo de revistas dicen muchas mentiras e inventan infamias para vender.

Respecto al suicidio dijo que nunca ha pensado en ello, que sí ha tenido momentos difíciles pero que siempre salió adelante, bromeando con lo siguiente:

Cuando me pongo así, pienso qué me voy a operar mañana y se me pasa”. Finalizó diciendo que respecto a la operación de su madre, Silvia Pinal, dijo que ella solo quiere vivir y que deben dejarla así.