"Pisotearon mi dignidad": Cepillín revela la dura realidad de su infancia

Ciudad de México.- Cepillín se ha encargado de hacer sonreír a cientos de niños alrededor de muchos países, sin embargo, su infancia fue muy distinta a la de estos menores.

En entrevista para Venga la alegría, Ricardo González detalló la dura realidad de su infancia, pues fue maltratado física y psicológicamente por sus padres.

Yo batallé desde niño para ser adulto. En mi caso, mi papá y mi mamá no me ayudaron. Yo quise ser futbolista, no me dejaron; quise ser pintor, no me dejaron”, relató Cepillín.