Plácido Domingo no será investigado por el Met Opera de NY tras acusaciones

Nueva York, Estados Unidos.- José Plácido Domingo Embil, conocido como Plácido Domingo, ha sido acusado recientemente por 21 mujeres por abuso sexual.

Ahora, Peter Gelb, gerente general de Metropolitan Opera, le dijo al personal que no suspenderá ni investigará al cantante de ópera.

Gelb sostuvo una reunión con unos 60 empleados del Met el sábado para explicar su decisión, citando la falta de evidencia corroborante contra Domingo.

Dijo que las mujeres, que en su mayoría eran anónimas, solo acudieron a Associated Press y no a otros medios más "creíbles" como el diario New York Times.

Solo dos de las acusadoras de Domingo se han presentado por su nombre: Patricia Wulf y Angela Turner Wilson.

Patricia Wulf y Angela Turner Wilson y Peter Gelb, gerente general de Metropolitan Opera

Dijo que el Met esperará hasta que se completen las investigaciones sobre Domingo dirigidas por la Oprea de Los Ángeles y el Sindicato de artistas, intérpretes o ejecutantes.

Domingo está programado para protagonizar la producción de Macbeth en el Met mañana miércoles.