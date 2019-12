Plácido Domingo sobre acoso sexual: "A una mujer no se le puede decir nada"

Madrid, Españá.- En una nueva entrevista para el medio El País, Plácido Domingo trató de evadir las acusaciones de acoso sexual en su contra al decir que culquier cosa es visto hoy en día como acoso.

En algunos sitios no se puede ya decir nada a una mujer. Aquí en España no es así, pero en otras partes y, concretamente en estos grupos de donde salen las acusaciones, es así", dijo el tenor.

A lo que yo me refería es que el uso del piropo, por ejemplo, qué buen traje traes, qué bien te ves, eso era algo que podías decir hace 30 años, incluso hace 2", añadió

Tras estas acusaciones, la mayoría de sus actuaciones en EU han sido canceladas ante una investigación en curso en la Ópera de Los Ángeles, pero en Europa lo siguen apoyado.

Ante esto, Domingo expresó que quería seguir cantando y no descartó volver a presentarse en EU: "Si se da la oportunidad, claro que sí. Hay algunas ofertas. No todo son Los Ángeles o Nueva York".

Por otro lado, el tenor aseguró que no procederá de manera legal debido a que es "inútil", y no piensa tomar represalias, por que "no he sido acusado de ningún delito".