Planes de los duques de Sussex se vienen abajo por culpa de la reina

Inglaterra, Reino Unido.- El príncipe Harry y Meghan Markle tienen tiempo preparando su nuevo hogar en Frogmore Cottage, al cual se irán a vivir una vez que nazca su primer hijo.

Hasta el momento los hijos del príncipe Carlos habían gestionado sus agendas públicas y sus asuntos personales a través del mismo centro de operaciones basado en Kensington, sin embargo, la reina Isabel II puso un alto a los planes de Meghan y Harry de crear una corte independiente para poder elegir su propia agenda.

De acuerdo con el diario The Sunday Times con dicha movida los duques de Sussex buscaban aumentar su independencia, luego de trasladaran sus oficinas al palacio de Buckingham para separarse oficialmente del príncipe William y Kate Middleton.

Sin embargo, han recibido el rechazo de la monarca de 92 años quien se opone al supuesto plan de Meghan y Harry de crear la 'marca Sussex', enfocada a la filantropía y las causas humanitarias, temas que apasionan a los futuros padres.

Ellos querían que su corte fuera totalmente independiente del palacio de Buckingham, pero se les dijo que no. Hay una estructura institucional que no permite ese tipo de independencia. El sentimiento es que es bueno tener a los Sussex bajo la jurisdicción de palacio de Buckingham, así que simplemente no pueden irse y hacer lo suyo”, explicó una fuente a la mencionada publicación.