¡Pleito! Victoria Ruffo hace pedazos a Derbez y admite triste herencia a José Eduardo

Ciudad de México.- Durante la divertida entrevista con su hijo, José Eduardo Derbez, la primera actriz Victoria Ruffo brindó diversos detalles de su vida privada y también recordó su polémica relación con Eugenio Derbez.

La reconocida artista reconoció que durante su juventud le encantaba la fiesta y no dudo en admitir que su gusto por el tequila se lo había heradado a José Eduardo.

Me iba a Garibaldi, agarraba un mariachi y me lo llevaba a la casa, me gustaba mucho la fiesta", reconoció Ruffo.