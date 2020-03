¡Pleito en Televisa! Irina Baeva explota y le responde brutal ataque a Laura Bozzo

Ciudad de México.- Luego de que Irina Baeva denunciara a través de sus redes sociales que su participación en una conferencia a favor de la mujer había sido cancelada debido a los ataques de sus haters, ahora la actriz ha enviado un contundente mensaje a sus detractores, en especial a las declaraciones de la conductora peruana Laura Bozzo.

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, la rusa, que estaba acompañada de Gabriel Soto, fue cuestionada por el comunicado donde habló de este suceso, a lo que explicó:

Finalmente, la actriz rusa no dudó en responder a las críticas que lanzó Laura Bozzo en su contra.

Claro que no soy mujer ideal, creo que no existe la mujer ideal, la perfección no existe y es bastante aburrida. No, yo la verdad, yo creo que la crítica hay que tomarla de quien viene, yo no tengo el gusto de conocer a Laura Bozzo, la he visto un par de veces en eventos de Televisa cuando hemos coincidido, nunca me ha dicho nada en persona, pero lo que pienso es que ya aprendí a tomar la crítica de una persona a quien nunca le pediría un consejo".