"Plena y feliz": Michelle Renaud habla sobre su relación con Danilo Carrera

Ciudad de México.- La Actriz y conductora, Michelle Renaud, quién en los últimos meses se ha encontrado muy en la mira del ojo público tras haber anunciado su romance con el también actor, Danilo Carrera, en una exclusiva para el programa Hoy, habló un poco sobre su relación y confesó sentirse "plena y feliz".

La actriz confesó estar muy enamorada de su actual pareja, con quién empezó a salir en febrero, aunque su relación fue anunciada tres meses después en el mes de mayo, a lo cual dijo que no era que se escondieran.

Nunca nos guardamos nomas que empezamos a salir como en febrero. La gente cree que cuando empiezas a salir con alguien que todavía no sabes qué onda no puedes estarlo publicando, que vergüenza, es como cuando me hacen la pregunta, '¿y te quieres casar?', no tengo ni idea, llevamos bien poquito”, expresó Michelle.