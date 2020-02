¡Poder latino! Shakira y JLo prometen sorpresas en show del Super Bowl

Estados Unidos.- En un encuentro con la prensa previo al Super Bowl, Shakira y Jennifer Lopez expresaron lo que significa este oportunidad de representar a la comunidad latina en el mediotiempo del encuentro entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs.

Por su parte, la colombiana expresó:

Si alguien me hubiera dicho en Barranquilla que iba a estar aquí cantando en el Super Bowl, que es uno de los eventos más importantes globales, quizás no me lo hubiera creído, pero aquí estamos, es una realidad”.