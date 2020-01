Poderoso supervillano verá su regreso a Marvel gracias a la serie 'WandaVision'

Ciudad de México.- Grandes e icónicos villanos han pasado por el Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que la WandaVision decidió traer a uno de ellos de regreso.

La serie de Disney+ volverá a poner en pantalla a 'Ultron', personaje que tuvo su aparición en Avengers: Age of Ultron y fue derrotado al final de la película.

Según We Got This Covered, James Spader, quien fue el encargado de dar voz y movimiento al personaje ha sido visto en varias ocasiones en el set de WandaVision.

Se ha rumorado que sus poderes recrearan un mundo a su antojo, por lo que en algún momento de la serie, 'Ultron' lucirá una apariencia humana y Spader aparecerá en pantalla.