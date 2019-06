'Podré ser p... pero no tonto': Bisogno 'rompe' el silencio tras escándalos

Ciudad de México.- Tras varias semanas en silencio, Daniel Bisogno decidió revelar frente a las cámaras de Ventaneando, su sentir sobre el video en el que aparece besando a otro hombre.

No hemos dicho nada porque no hay que decir nada. Soy libre de hacer con mi vida absolutamente lo que a mí se me plazca. Ustedes me quieren por quién soy. Si me beso con mujeres, soy mujeriego, si me beso con hombres, soy gay. Al rato si acaricio a mi perro, soy zoofílico. A fin de cuentas, yo soy libre de hacer con mi vida personal lo que quiera”.

También aclaró y brindó su versión de cómo sucedieron los hechos respecto a su divorcio y la participación de Raquel Bigorra y de su esposo. Afligido, el conductor comentó:

El día que se dio la separación, fueron a mi casa Raquel y Alejandro (Gavira), se sentaron ahí y yo expresé lo que sentía y yo veía que la trataban de cubrir o de defender, que no había nada que defender al final, pero me encaminaban hacia que ya no había reconciliación".

Posteriormente, el también amigo de Yanet García, continuó:

"Un día anterior que se fue de la casa, ellos estaban ahí y yo les platico, ya había hablado con mis abogados y les dije que ya había hablado con ellos y con jurídico de Azteca y me dijeron ‘¿para qué hablas con ellos? Él te lo puede arreglar’ o sea, el mismo abogado… figúrate".

En ese momento, visiblemente consternado Bisogno 'estallo':

Me vale gorro en la vida que me tachen de maldito, de p..o, de lo que quieran, pero de tonto no, eso si no porque no lo tengo, podrán acusarme de lo que quieran sí… pero no de tonto”.