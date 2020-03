Polémica en TV Azteca: Angie confiesa si sufrió maltrato en 'La Academia'

Ciudad de México.- Angie, quien ganó el segundo lugar de La Academia, por fin rompió el silencio y mostró su postura respecto a las declaraciones de su madre Karla Gissela, quien desató gran polémica pues dijo que su hija volvió con múltiples problemas de salud tras participar en el famoso reality.

Durante el programa Venga la Alegría, la hondureña realizó una videollamada para desmentir lo dicho por su madre y aclarar que ella se encuentra en perfecto estado.

Les puedo decir que se queden con lo que yo realmente viví en La Academia porque es un proyecto que siempre me ayudó, obviamente es una plataforma que me ayudó a llegar hasta donde estoy", comentó.

Angie explicó que como todo padre, su mamá se preocupó por ella y exageró un poco las cosas, dejando claro que lo dicho por Karla Gissela es mentira.

Ustedes saben que nuestros padres siempre tratan de darnos lo mejor y lo que pasa es que mi mamá tenía miedo de lo que me pudiera pasar porque no está acostumbrada a este tipo de cosas pero no se queden con lo que escucharon, confíen en lo que yo les digo", añadió.