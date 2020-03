Polémica en Televisa: Omar Chaparro revela si Gomita fue maltratada

Estados Unidos.- En una entrevista con De primera mano, el actor Omar Chaparro respondió en torno a los cuestionamientos en torno al supuesto maltrato que sufrió su excompañera Gomita en Sabadazo.

No estoy enterado. Me gusta enfocarme en las amistadas, en las reconciliaciones, en el amor, en la guerra. Cada quien tiene su historia y prefiero no juzgar a nadie", dijo el chihuahuense.