Polo Morín se burla de que Lambda le haya donando espermas a Sherlyn

Ciudad de México.- Polo Morín habló sobre la polémica que rodea a su expareja, Lambda García sobre Sherlyn.

Todo fue a causa de que Lambda habló sobre Sherlyn y la posible donación de espermas para la actriz, quien ahora está embarazada.

Entre risas, Morín dijo que quería mucho a ambos pero que Lambada a veces opina lo que no debería y que este fue el caso.

Sherlyn es una madre soltera, un tema importante porque las mujeres ya no necesitan de un hombre. Sé que Sher puede sola y el comentario de Lambda está demás… que ellos se arregle”.

Confesó que a él no le consta porque tiene un año sin saber de él, le desea lo mejor pero no tienen una relación cercana y no cree que haya pasado eso.