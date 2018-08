Poncho Lizárraga desmiente las declaraciones de Harry Geithner

Ciudad de México.- Hace unos días, el actor Harry Geithner declaró al programa 'De Primera Mano' que un proyecto de serie sobre la vida de Don Cruz Lizárraga, fundador de la Banda El Recodo, no se había logrado porque la ‘Madre de todas las Bandas’ no había puesto su parte del dinero.



A través del mismo programa, Poncho Lizárraga ha reaccionado y desmentido las declaraciones de Geithner.



“La verdad no tengo idea de lo que me estás hablando. No tenemos ni la mínima idea de que había alguien que estaba queriendo hacer algo sin hablar con nosotros. Yo creo que la persona con la que tienen que hablar es con la señora Chuyita, que es la dueña de todo lo que tenga que ver con Recodo, con Don Cruz Lizárraga”, dijo Poncho Lizárraga, visiblemente sorprendido de lo dicho por Harry Geithner.



“Yo le diría que se informara bien, que no echara mentiras, con todo el respeto que se merece. Nosotros estaríamos alagados de que un actor de primer nivel como lo es el señor Harry interprete a mi padre, pues es un honor, definitivamente, pero no hay nada en ese sentido”, agregó el músico.



Pese a todo, Poncho Lizárraga asegura que sí les gustaría que se realizara un proyecto de serie para contar la gran vida y trayectoria de Don Cruz Lizárraga.