Poncho de Nigris fingió ser gay el día que 'La Tigresa' se desnudó frente a él

Ciudad de México.- El día de ayer martes el famoso youtuber, 'Escorpión Dorado', compartió un nuevo video de su sección Peluche en el Estuche en el que aparece conduciendo con Poncho de Nigris por las calles Beverly Hills.

El famoso regiomontano que se ha convertido en el rey de las redes sociales no tuvo pena en admitir que fingió ser gay debido a que su entonces pareja, Irma Serrano 'La Tigresa', le pidió tener intimidad.

El youtuber rápidamente le preguntó si se había sentido emocionado ante la atrevida acción de Irma.

No, al contrario, se me escondió… De hecho me dijo, ¿qué? y yo, no, no, no señora, gracias, yo la respeto, la veo como una abuela para mí", explicó el influencer.