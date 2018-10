"Por ahora me gustan las mujeres": Horacio Pancheri sobre sus preferencias

Chicago, Illinois.- Cansado de los constantes comentarios de parte de internautas que argumentan que en algunas de sus fotografías luce afeminado, Horacio Pancheri decidió poner un alto a la actitud negativa e intolerante de sus seguidores y dio respuesta a todos esos señalamientos.

Hace un par de días, el actor compartió en su cuenta de Instagram una selfie frente a un espejo, imagen que se convirtió en blanco de críticas y comentarios en los que usuarios de redes sociales aseguraban que Pancheri posa de manera que se ve muy "femenino" o "amanerado".

Ante esto, el actor escribió un extenso y contundente mensaje acerca de lo mucho que le asombra y decepciona que en la actualidad las personas juzguen a los demás por su apariencia o preferencia sexual.

Me sorprende la actitud negativa y descriminativa hacia una simple pose en una foto. ¿Realmente les afecta tanto? ¿Realmente piensan así? ¿Estamos en el 2018 y seguimos atacando y juzgando a las personas por su aspecto o por su preferencia sexual? Que triste leer tanta basura", externó Pancheri.

Asimismo, el actor hizo una invitación a quienes no pueden evitar juzgarlo por la forma en la que consideran luce él en sus instantáneas a que no lo sigan más, pues no necesita a gente con esa mentalidad en su comunidad de redes sociales.

Con una mano en el corazón la gente que realmente piensa así dejen de seguirme en este momento. No me interesa tener este tipo de fans. Y no estoy enojado, he, que quede claro, pero me da mucha lástima que ciertas personas sigan discriminando. Luego nos quejamos, claro. Lean los comentarios de muchos, que triste", continuó el actor.

Finalmente, Horacio cerró su mensaje hablando acerca de sus preferencias: