Por el Día de la Mujer, 'Gomita' escribe contundente mensaje sobre machismo

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer escribiendo un contundente mensaje sobre el machismo.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa payasita de 25 años primer publicó una foto en la que aparece junto a su mamá, a quien le dedicó algunas palabras.

Hoy comparto con todo mi amor a la mujer que me dio la vida, la que es un ejemplo de paz y amor", escribió.

Asimismo, 'Gomita' aprovechó para mandar un mensaje de aliento a sus seguidoras que sufren violencia en su relación.

Preciosas póngamos altos y límites, si el hombre que está a tu lado no te valora y no te respeta, ese no es un HOMBRE".