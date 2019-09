Por esta razón Meghan Markle está posicionada como una trepadora social

Reino Unido.- Desde hace tiempo el público y más de un reportero o experto real han señalado a Meghan Markle como "manipuladora", "hipócrita", entre otros adjetivos negativos y ahora a la lista se le agregó recientemente el de trepadora social.

Este fue señalado en la última edición de la revista social británica, Tatler, la cuál posicionó la duquesa de Sussex como la número uno, poniéndola por encima de John Bercow, Jerry Hall, Keith Tyson, Sharon White, ente otros.

Aunque se debe recordar que en ocasiones anteriores Piers Morgan, examigo de la exactriz y reportero ha señalado que Meghan cambió desde que conoció a el Príncipe Harry.

Aunque a algunas personas realmente les gusta Meghan, me temo que veo un poco de actriz en ella. Ella ha estado usando personas en su camino hacia lo que ahora es, por supuesto, la cima... Ya no volví a escuchar de ella. Nunca. No me gustan las personas que se comportan así. Es un poco grosero. Me demostró que ella, me temo, es probablemente una trepadora social", dijo Morgan.