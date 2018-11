Por esta sorprendente razón Ingrid Coronado renuncia a 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- La conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, anunció esta tarde que Ingrid Coronado renunció al programa Venga la Alegría de TV Azteca, donde estuvo más de una década.

Según declaraciones de Chapoy, Ingrid argumentó cansancio como la principal razón de dejar el programa. La conductora asegura que Coronado aprovechará este tiempo para descansar y hacerse cargo de asuntos personales que no ha podido atender por el trabajo.

Esta mañana llegué muy temprano a televisión Azteca y lo primero que me entero es que Ingrid Coronado tomó la decisión de renunciar a su programa Venga la Alegría, yo me fui de espaldas, todo el mundo los fuimos de espaldas porque ella, según me dicen, no he podido hablar con ella, argumenta que está cansada”, comentó Pati.