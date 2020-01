Por este motivo Henry Cavill casi queda ciego en el rodaje de 'The Witcher'

Ciudad de México.- El actor Herny Cavill, quien interpreta a 'Geralt de Rivia' en la serie The Witcher, reveló que casi se queda ciego durante uno de los rodajes.

Cavill explicó que fue por unas lentillas que usó más tiempo del debido, ya que le habían advertido que si las utilizaba demasiado podría perder la visión.

Mi oftalmóloga siempre me estaba diciendo: 'No, no me importa. No me importa que tengas que rodar. Quítate las malditas lentillas porque empezarás a quedarte ciego después de un tiempo'", dijo el actor.