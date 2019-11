Por falta de "tiempo", Martin Scorsese rechazó dirigir la película del 'Joker'

Ciudad de México.- Durante una entrevista para la BBC, Martin Scorsese reveló que durante años consideró dirigir la película Joker, pero al final desistió por falta de "tiempo".

Pensé mucho en los últimos cuatro años sobre Joker, pero decidí que no tenía tiempo para hacerla", dijo el director estadounidense.

Después de la polémica tras las críticas que realizó en contra de los filmes de Marvel, Scorsese comentó que no tuvo inclinación para realizarla ya que su figura principal en un "personaje de cómic".

Todd me dijo: 'Marty, esto es tuyo' y dije: 'No sé si quiero hacerlo'. Por razones personales, no quería involucrarme, pero conozco muy bien el guión", argumentó Martin.