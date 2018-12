¡Por fin habla! Lidia Ávila confiesa si le fue infiel o no a su marido

Ciudad de México.- Recientemente, una revista de espectáculos aseguró que la cantante OV7, Lidia Ávila, tuvo un momento romántico con Miguel Islas, integrante del grupo El Circulo, durante los conciertos 90’s Pop Tour.

Lidia está casada con Isaac De Hita, con quien tuvo dos hijos, tocó el tema de este escándalo por primera vez en el programa Ventaneando:

A los OV7 durante 20 años de carrera nos han golpeado de diferentes manera y nos reímos la verdad es que lo que ha salido últimamente no nos causa más que risa y más viniendo del medio donde viene, nos han escrito mil veces mentiras no es la primera vez, a Mariana, al Chivo, a Ari a la ‘Güera’ a mí, al negrito y a la mulata que no están aquí y bueno pues como OV7 que te digo estamos felices..." dejo en claro Lidia.