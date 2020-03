¡Por fin lo logró! Reina Isabel II consigue que Harry y Meghan cumplan mandato

Reino Unido.- Meghan Markle y el Príncipe Harry, con un pequeño detalle, casi imperceptible, en sus recientes imágenes en su cuenta de Instagram han demostrado que ya se encuentran cumpliendo los mandatos en el acuerdo que realizaron con la Reina Isabel II en los acuerdos de su salida de la Corona británica.

Como se sabe el próximo 31 de marzo será oficial la separación de los duques de Sussex de su puesto como miembros 'senior' de la Corona, momento en que dejarán de ser sus altezas reales y no deberán ser llamados o utilizar sus títulos nobiliarios como el 'Royal' en sus redes sociales u organizciones.

El decretó de prohibirles el usó de la palabra ha causado gran polémica, en especial porqué supuestamente la duquesa de Sussex había expresado su disgusto al respecto asegurando que no seguría tal petición ya que no podía hacer nada la monarca del Reino Unido para impedirselo.

Sin embargo, todo parece indicar que su visita al país natal del duque de Sussex los han hecho reflexionar y ya han comenzado a cumplir el decretó real con el copyright de sus fotos en sus redes sociales, pues ya no tienen más el Sussex Royal, sino que ahora manejan el The Duke and Duchess of Sussex.

Sin duda este pequeño gesto es el primer paso de los muchos que dará la pareja ante su renuncia a sus privilegiados puestos en el Reino Unido.