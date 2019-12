Por grave condición, Kim Kardashian tuvo 5 cirugías en un año tras dar a luz

Estados Unidos.- Kim Kardashian debió someterse a cinco intervenciones quirúrgicas en un periodo de un año y medio debido a las consecuencias que trajo el haber sufrido preeclampsia en sus dos partos naturales, es decir, cuando dio a luz North y a Saint West.

En un revelador segmento del reality show Keeping Up With The Kardashians, la famosa empresaria habló de los momentos de angustia y dolor que vivió debido a la grave y peligrosa condición que sufrió.

Pese a las dificultades vividas cuando trajo a North al mundo, la esposa de Kanye West tuvo un segundo embarazo (Saint) y padeció la misma condición, por lo que después de todo el daño que sufrió su cuerpo requirió las cirugías.

Cuando estaba embarazada de mi hija North, tuve una condición llamada preeclampsia o toxemia, lo cual es básicamente cuando los órganos de la mamá comienzan a dejar de funcionar. La única forma de deshacerse de eso es tener al bebé. A las 34 semanas y media, tuve que entrar en labor de emergencia, ellos me inducieron", explicó Kim.

La también modelo explicó que después de dar a luz a North, la placenta nunca salió y peligrosamente creció dentro de su útero.

Eso es de lo que mueren las mujeres en los partos", expuso la famosa.

Tras tener a North y de pasar por lo mismo durante el embarazo y parto de Saint, los médicos se negaron a que Kim continuara embarazándose a partir de congelar sus óvulos.

Después de eso, tuve que someterme a cinco diferentes operaciones en un año y medio para arreglar el daño que todo eso hizo dentro de mí. Le pregunté a mis médicos: '¿Puedo hacerlo otra vez?' Y ellos me dijeron: 'Ni siquiera vamos a poner un embrión en ti, eso sería negligencia'", relató Kim Kardashian.

Finalmente, la esposa de Kanye West expuso que todo lo que sufrió "valió la pena", pues adora a la gran familia que ha formado. Como se ha de recordar, la famosa recurrió a la maternidad suborgada para tener a sus hijos menores, Chigado y Pslam.

Estoy tan agradecida por mis hermosos bebés... Estoy tan agradecida por los vientres subrogados... Yo hubiera pasado por el mismo dolor y esperado el resultado de tener a mis bebés. Todo valió la pena", externó.