Por inapropiada conducta, Meghan Markle deja a Príncipe Harry sin amigos

Londres, Reino Unido.- Se sabe que la exactriz, Meghan Markle, a pesar de haberse casado con el Príncipe Harry se niega a comportarse como lo dictan las normas reales tanto públicamente como en la privacidad de su hogar junto al royal y su primogénito, Archie.

Por ello, según el medio Mirror, el círculo más íntimo de amistades del Duque de Sussex, han dejado de invitar a la polémica Duquesa de Sussex a sus eventos y fiestas, por el inapropiado comportamiento que está muestra, ya que se rehusa sentarse en otro que no sea al lado de su apuesto esposo.

Esto pues existe un protocolo que indica que las parejas deben intercambiase, por lo que marido y mujer durante el evento o velada no deben estar juntos, situación que se empeña en no cumplir, además de que se señaló que durante dichas celebraciones se muestra cariñosa con él, cosa que no debería suceder ya que es totalmente inapropiado según las normas.

Tal parce que esta irreverente actitud tiene bastante cansados a todos y han optado por no invitar a la exactriz a sus reuniones, sin embargo, el menor de los hijos del Príncipe Carlos se niega ir a cualquier lugar sin su esposa.