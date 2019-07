Por indecorosa anécdota, 'El Burro' Van Rankin corre a Facundo de la radio

Ciudad de México.- durante una emisión del programa nocturno, Miembros al Aire, se reveló que Jorge, mejor conocido como, 'El Burro' Van Rankin, en una ocasión mientras era director de la estación de radio Vox F.M. 101.7, tuvo que correr a Facundo por contar una indecorosa anécdota.

El invitado de esa noche a quien le hicieron la pregunta respondió que si estaba enterado, a lo que inmediatamente Van Rankin le cuestionó si conocía el motivo, aunque no respondió era evidente que no sabía la razón por lo que decidió contar el motivo.

Estábamos ahí y me habla el mero mero de Televisa Radio, Eugenio Bernal, el presidente; me dice ‘ven para acá, cab…’, pone play y me dice, escucha esto. Tú eres el director de la estación, pues supongo que ya escuchaste lo que pasó, lo que hizo Facundo ayer en la noche”, inició el relato.