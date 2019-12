Por insuficiencia cardíaca, muere actriz de 'Will and Grace' a los 83 años

Estados Unidos.- La actriz, Shelley Morrison, quien era 'Rosario Salazar' en la famosa serie de Will and Grace, el domingo 1 de diciembre falleció a la edad de 83 años a causa de insuficiencia cardíaca.

Shelley tuvó una larga carrera, pero el papel más famoso fue el de la serie Will and Grace como 'Rosario' una ama de llaves de una de las protagonista que era originaria de El Salvador, quien supuestamente solo saldría en un episodio, pero fue tanto el agrado del público con ella que apareció en 86 e incluso ganó el premio SAG al mejor conjunto con el elenco de la serie.

El representante de Morrison, Lori DeWaal informó a The Associated Press que la actriz perdió la vida en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles por insuficiencia cardíaca después de una breve enfermedad, de la cual no especifico de que se trataba.

Ante la terrible noticia del fallecimiento de la actriz, los protagonistas de la serie, que comenzó a finales de los 90's, expresaron su más sentido pesame al esposo de Shelley, con quien estuvo casada por más de 40 años, y el resto de su familia.

Qué triste noticia. Nuestra amada Shelley Morrison falleció hoy. Ella era absolutamente hilarante y tenía el corazón más grande. Ella era parte de nuestra familia Will and Grace y la vamos a extrañar mucho. Mi corazón está con su esposo, Walter y toda su familia", Sean Hayes.

Shelley era un alma hermosa y un actor maravilloso. Su trabajo como Rosario, temporada tras temporada, fue tan matizado y real como histérico. Todos la extrañarán en #WillandGrace, es una gran parte de eso. Enviar mucho amor a toda la familia de Walter y Shelley", escribió Erick Marcomack.