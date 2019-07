Por primera vez, Edwin Luna habla del bebé que perdió con Alma Cero

Ciudad de México.- El cantante Edwin Luna sorprendió al hablar por primera vez del bebé que perdió con su expareja Alma Cero.

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey concedió una entrevista a Mara Patricia Casteñeda y reveló algunos aspectos de su vida privada que no se conocían.

Edwin, quien está próximo a casarse con Kimberly Flores, ‘rompió’ el silencio sobre el bebé que aborto su ex, Alma.

Íbamos a tener un bebé, pero se perdió y eso es real porque mucha gente me dice: ‘Es que tú nunca has hablado de eso’, y es que yo no tenía el por qué haberlo hablado. La relación duró poco y tiempo después, nos separamos”.