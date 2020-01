Por primera vez, Litzy posa en lencería y consigue 100 mil 'Likes' en Instagram

Ciudad de México.- Litzy logró acaparar las miradas en redes sociales debido a que por primera vez se dejó ver luciendo lencería y de inmediato consiguió miles de Likes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mexicana de 37 años publicó una instantánea en la que aparece modelando una blusa de color negro y una tanga de encaje del mismo color.

Aunque la foto es bastante sutil, los fans de Litzy la llenaron con picantes piropos y más de 100 mil Likes.

La cantante dijo estar sorprendida por la respuesta de sus seguidores pues se dio cuenta que "él que no enseña, no vende".

Muchachos. O sea, de verdad estoy impactada. No’mas lo hice para calarlos a todos, fíjense. Me subí en calzón para ver si es cierto que, ‘el que no enseña no vende’. O sea, toda, toda la razón. Es verdad, lo acabo de comprobar", comentó en sus historias.