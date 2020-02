Por su "gran relación", Yadhira Carrillo perdonaría infidelidad a Collado

Ciudad de México.- Durante su visita al Reclusorio Norte, Yadhira Carrillo se mostró optimista ante el panorama que enfrenta su esposo Juan Collado y señaló que aborda esta situación por el lado positivo.

Asimismo, frente a las cámaras de Despierta América, Carrillo reiteró que permanecerá junto a Juan el tiempo que sea necesario y afirmó que nunca ha sido una persona celosa con el abogado

Siempre le he dicho a Juan: 'Juanito, en el momento en que tú ya no estés a gusto, en ese momento yo soy la primera que te digo que yo me retiro'", expresó la artista.